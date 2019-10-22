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РИА Новости

В Москве загорелось неэксплуатируемое здание на Тверской улице

13:27 22.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковТверская улица
Тверская улица
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание загорелось на площади порядка 30 квадратных метров на улице Тверская в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Поступила заявка на загорание в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Тверская, дом 9а, строение 3. Происходит горение на первом этаже, частично в перекрытии между первым и вторым этажами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 13.11 возгорание удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.
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