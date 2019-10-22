В Москве загорелось неэксплуатируемое здание на Тверской улице

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Неэксплуатируемое здание загорелось на площади порядка 30 квадратных метров на улице Тверская в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Поступила заявка на загорание в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Тверская, дом 9а, строение 3. Происходит горение на первом этаже, частично в перекрытии между первым и вторым этажами", - сказал собеседник агентства.