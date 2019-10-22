В ЛНР нашли тайник с оружием и боеприпасами

Указатель на выезде из города Первомайск в Луганской области

ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Первомайск, им могли пользоваться диверсанты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

"В прифронтовой зоне города Первомайска сотрудниками министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, из тайника изъяли реактивный пехотный огнемет (РПО-А) "Шмель", гранатомет, пистолет Макарова, мины и более 16 тысяч патронов.