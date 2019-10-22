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РИА Новости
Союзное государство

В российском МИД рассказали о судьбе договора с Минском о признании виз

13:16 22.10.2019 (обновлено: 13:17 22.10.2019)
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопрос о заключении двустороннего межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз остается в повестке дня, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Вопрос о заключении межправительственного соглашения о взаимном признании виз остается на повестке дня нашего диалога", - сказал он.
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По словам Руденко, "эксперты провели работу над текстом документа, российская сторона еще в декабре 2018 года выполнила все необходимые внутригосударственные процедуры для вынесения соглашения на подписание".
Он добавил, что в ожидают аналогичных шагов с белорусской стороны.
"После вступления соглашения в силу будут созданы условия для беспрепятственного пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, что даст дополнительный импульс развитию туризма, интенсификации транспортного сообщения", - отметил Руденко.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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17 октября, 11:12Союзное государство
Москва надеется подписать с Минском соглашение о признании виз в этом году
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Союзное государствоАндрей РуденкоБелоруссияРоссия
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