В российском МИД рассказали о судьбе договора с Минском о признании виз

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вопрос о заключении двустороннего межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз остается в повестке дня, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Вопрос о заключении межправительственного соглашения о взаимном признании виз остается на повестке дня нашего диалога", - сказал он.

По словам Руденко, "эксперты провели работу над текстом документа, российская сторона еще в декабре 2018 года выполнила все необходимые внутригосударственные процедуры для вынесения соглашения на подписание".

Он добавил, что в ожидают аналогичных шагов с белорусской стороны.