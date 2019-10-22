Жительница Чувашии перевела более миллиона рублей трем "женихам из США"

"Так, "военный врач" из США, якобы проходящий службу в "горячей точке", попросил прислать ему 350 долларов, чтобы его сменил другой специалист, потом еще 3,5 тысячи долларов - на покупку билетов на самолет. Другой иностранец предложил помочь вывезти 5 миллионов долларов из США в Россию. Женщина перевела 200 долларов адвокату, затем 4 тысячи долларов США - за доставку денег и таможенный налог и 3,5 тысячи долларов – за освобождение адвоката, "задержанного в аэропорту". В итоге никто к ней так и не приехал", - говорится в сообщении МВД по Чувашской Республике.