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РИА Новости

Жительница Чувашии перевела более миллиона рублей трем "женихам из США"

13:12 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Жительницу Чебоксар трижды обманули потенциальные "женихи", с которыми она переписывалась через приложение знакомств, в общей сложности женщина отправила мошенникам более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По словам 52-летней пострадавшей, она вступала в переписку с целью знакомства через телефонное приложение с гражданами других стран, которые через некоторое время начинали просить у нее деньги под различными предлогами.
Деньги
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"Так, "военный врач" из США, якобы проходящий службу в "горячей точке", попросил прислать ему 350 долларов, чтобы его сменил другой специалист, потом еще 3,5 тысячи долларов - на покупку билетов на самолет. Другой иностранец предложил помочь вывезти 5 миллионов долларов из США в Россию. Женщина перевела 200 долларов адвокату, затем 4 тысячи долларов США - за доставку денег и таможенный налог и 3,5 тысячи долларов – за освобождение адвоката, "задержанного в аэропорту". В итоге никто к ней так и не приехал", - говорится в сообщении МВД по Чувашской Республике.
В ходе третьего знакомства очередной друг по переписке обратился к женщине с просьбой получить коробку с его деньгами, золотом и личными документами.
"На электронную почту потерпевшей пришло сообщение от службы доставки о поступлении посылки, но необходимо было перевести 1,5 тысячи долларов, "чтобы в аэропорту не вскрыли посылку". После того, как она заплатила, пришло очередное сообщение о необходимости оплаты различных услуг на сумму 4,5 тысячи долларов. Женщина не стала переводить последнюю сумму и обратилась в полицию. В общей сложности она отправила мошенникам более 1 миллиона рублей. По данным фактам проводится проверка", - отмечается в сообщении.
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