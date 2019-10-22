Жительница Чувашии перевела более миллиона рублей трем "женихам из США"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Жительницу Чебоксар трижды обманули потенциальные "женихи", с которыми она переписывалась через приложение знакомств, в общей сложности женщина отправила мошенникам более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По словам 52-летней пострадавшей, она вступала в переписку с целью знакомства через телефонное приложение с гражданами других стран, которые через некоторое время начинали просить у нее деньги под различными предлогами.
"Так, "военный врач" из США, якобы проходящий службу в "горячей точке", попросил прислать ему 350 долларов, чтобы его сменил другой специалист, потом еще 3,5 тысячи долларов - на покупку билетов на самолет. Другой иностранец предложил помочь вывезти 5 миллионов долларов из США в Россию. Женщина перевела 200 долларов адвокату, затем 4 тысячи долларов США - за доставку денег и таможенный налог и 3,5 тысячи долларов – за освобождение адвоката, "задержанного в аэропорту". В итоге никто к ней так и не приехал", - говорится в сообщении МВД по Чувашской Республике.
В ходе третьего знакомства очередной друг по переписке обратился к женщине с просьбой получить коробку с его деньгами, золотом и личными документами.
"На электронную почту потерпевшей пришло сообщение от службы доставки о поступлении посылки, но необходимо было перевести 1,5 тысячи долларов, "чтобы в аэропорту не вскрыли посылку". После того, как она заплатила, пришло очередное сообщение о необходимости оплаты различных услуг на сумму 4,5 тысячи долларов. Женщина не стала переводить последнюю сумму и обратилась в полицию. В общей сложности она отправила мошенникам более 1 миллиона рублей. По данным фактам проводится проверка", - отмечается в сообщении.