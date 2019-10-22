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РИА Новости

Пресс-конференция Общенационального союза индустрии гостеприимства

13:09 22.10.2019 (обновлено: 13:11 22.10.2019)
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25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Участники:
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa Грант БАБАСЯН;
- вице-президент и исполнительный директор ОСИГ Алексей ВОЛКОВ;
- вице-президент Всемирной туристской организации UNWTO Наталья АНДРОНОВА;
- президент Международного эногастрономического центра Леонид ГЕЛИБТЕРМАН;
- двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана МАСТЕРКОВА;
- директор по развитию туроператора "Интурист" Максим ГОЛОВИН.

Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации турбизнеса для защиты профессиональных интересов, решения системных задач через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом. Задачи ОСИГ – создание позитивного имиджа России, привлекательного для отдыха и туризма, объединение усилий игроков туррынка и обмен опытом, проведение маркетинговых исследований, сбор статистических данных. Миссия ОСИГ – формирование и продвижение новой национальной идеи "Развиваем туризм – развиваем Россию".
В сентябре 2019 года президент ОСИГ Грант Бабасян назначен руководителем рабочей группы "Развитие сервиса и кадровое обеспечение сферы туризма" Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

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