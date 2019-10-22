Пресс-конференция Общенационального союза индустрии гостеприимства

Участники:
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa Грант БАБАСЯН;
- вице-президент и исполнительный директор ОСИГ Алексей ВОЛКОВ;
- вице-президент Всемирной туристской организации UNWTO Наталья АНДРОНОВА;
- президент Международного эногастрономического центра Леонид ГЕЛИБТЕРМАН;
- двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана МАСТЕРКОВА;
- директор по развитию туроператора "Интурист" Максим ГОЛОВИН.
Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации турбизнеса для защиты профессиональных интересов, решения системных задач через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом. Задачи ОСИГ – создание позитивного имиджа России, привлекательного для отдыха и туризма, объединение усилий игроков туррынка и обмен опытом, проведение маркетинговых исследований, сбор статистических данных. Миссия ОСИГ – формирование и продвижение новой национальной идеи "Развиваем туризм – развиваем Россию".
В сентябре 2019 года президент ОСИГ Грант Бабасян назначен руководителем рабочей группы "Развитие сервиса и кадровое обеспечение сферы туризма" Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
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- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & Spa Грант БАБАСЯН;
- вице-президент и исполнительный директор ОСИГ Алексей ВОЛКОВ;
- вице-президент Всемирной туристской организации UNWTO Наталья АНДРОНОВА;
- президент Международного эногастрономического центра Леонид ГЕЛИБТЕРМАН;
- двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана МАСТЕРКОВА;
- директор по развитию туроператора "Интурист" Максим ГОЛОВИН.
Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации турбизнеса для защиты профессиональных интересов, решения системных задач через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристическим потенциалом. Задачи ОСИГ – создание позитивного имиджа России, привлекательного для отдыха и туризма, объединение усилий игроков туррынка и обмен опытом, проведение маркетинговых исследований, сбор статистических данных. Миссия ОСИГ – формирование и продвижение новой национальной идеи "Развиваем туризм – развиваем Россию".
В сентябре 2019 года президент ОСИГ Грант Бабасян назначен руководителем рабочей группы "Развитие сервиса и кадровое обеспечение сферы туризма" Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/