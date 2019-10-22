В Москве прозвучит Реквием Моцарта в интерпретации Теодора Курентзиса

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят в столице Реквием Моцарта. Концерт пройдет в среду, 23 октября, в Большом зале Московской консерватории при поддержке банка ВТБ — генерального партнера оркестра и хора musicAeterna.

Впервые свою интерпретацию этого известного произведения дирижер представил в 2011 году. Тогда запись, выпущенная на лейбле Alpha Productions, вызвала огромный интерес публики и профессионального сообщества. "Курентзис приоткрывает занавес в театре смерти и скорби, страха и утешения, и забыть это будет нелегко", — писал авторитетный музыкальный журнал Gramophone. Критики обращали внимание на качество исполнения и радикальность трактовки, избавившей известный музыкальный текст от прежних штампов.

Спустя шесть лет Реквием в исполнении оркестра и хора musicAeterna прозвучал в Зальцбурге, в рамках одного из самых известных и престижных фестивалей академической музыки. Журналисты подчеркивали точность и чистоту исполнения, а также новизну прочтения Курентзисом известной партитуры. Крупнейшая австрийская газета Wiener Zeitung сравнила выступление оркестра с церковным обрядом и описывала происходящее как некий акт "высочайшего единодушия и точности, пленительной ясности, абсолютного отречения и трансцендентности".

В октябре этого года произведение Моцарта в интерпретации известного дирижера уже прозвучало в Санкт-Петербурге, а после Москвы музыканты отправятся в Париж (27 октября) и Баден-Баден (3 ноября).