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РИА Новости
Культура

В Москве прозвучит Реквием Моцарта в интерпретации Теодора Курентзиса

13:08 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят в столице Реквием Моцарта. Концерт пройдет в среду, 23 октября, в Большом зале Московской консерватории при поддержке банка ВТБ — генерального партнера оркестра и хора musicAeterna.
Впервые свою интерпретацию этого известного произведения дирижер представил в 2011 году. Тогда запись, выпущенная на лейбле Alpha Productions, вызвала огромный интерес публики и профессионального сообщества. "Курентзис приоткрывает занавес в театре смерти и скорби, страха и утешения, и забыть это будет нелегко", — писал авторитетный музыкальный журнал Gramophone. Критики обращали внимание на качество исполнения и радикальность трактовки, избавившей известный музыкальный текст от прежних штампов.
Спустя шесть лет Реквием в исполнении оркестра и хора musicAeterna прозвучал в Зальцбурге, в рамках одного из самых известных и престижных фестивалей академической музыки. Журналисты подчеркивали точность и чистоту исполнения, а также новизну прочтения Курентзисом известной партитуры. Крупнейшая австрийская газета Wiener Zeitung сравнила выступление оркестра с церковным обрядом и описывала происходящее как некий акт "высочайшего единодушия и точности, пленительной ясности, абсолютного отречения и трансцендентности".
В октябре этого года произведение Моцарта в интерпретации известного дирижера уже прозвучало в Санкт-Петербурге, а после Москвы музыканты отправятся в Париж (27 октября) и Баден-Баден (3 ноября).
Tutuguri, Симфонический оркестр баварского радио
29 декабря 2017, 14:32Радио Sputnik
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Особенностью новой программы станет участие в концерте хора musicAeterna byzantina. В коллектив, созданный в прошлом году Теодором Курентзисом, вошли шестнадцать лучших выпускников школ византийской музыки в Греции. Хор представит греческие церковные гимны, традиция исполнения которых сохраняется в школах византийской музыки в течение многих столетий.
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КультураВольфганг Амадей МоцартТеодор Курентзис
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