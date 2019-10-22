Медведев рассказал о работе попечительского совета школы "Сколково"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что выполнять функции главы попечительского совета Московской школы управления "Сколково" дается с трудом.
"Это (выполнять функции главы попечительского совета - ред.) дается с большим трудом, это нужно ценить", - сказал он в ходе заседания международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково".
В ходе заседания будут обсуждаться направления развития школы, а также глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения.