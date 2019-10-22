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РИА Новости

Медведев рассказал о работе попечительского совета школы "Сколково"

13:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев признался, что выполнять функции главы попечительского совета Московской школы управления "Сколково" дается с трудом.
"Это (выполнять функции главы попечительского совета - ред.) дается с большим трудом, это нужно ценить", - сказал он в ходе заседания международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково".
В ходе заседания будут обсуждаться направления развития школы, а также глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения.
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