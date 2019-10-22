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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре

14:27 22.10.2019 (обновлено: 22:31 22.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В середине ноября у туристов еще есть возможность отдохнуть в некоторых странах по почти летним ценам, а в Турции – совсем бюджетно, за 43 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР.
Аналитики изучили стоимость пакетных пляжных туров продолжительностью 10 ночей и вылетом в период 15-17 ноября в популярные зимой у туристов страны — в Индию (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иорданию (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланку, Индонезию (Бали), на Мальдивы, Кубу, в Доминикану, Мексику, Танзанию (Занзибар).
В мониторинг попала и Турция, поскольку в этом году ноябрь еще может считаться концом пляжного сезона.
Самыми дешевыми в середине ноября остаются курорты Антальи – за десятидневный тур с питанием по системе "все включено" в среднем придется заплатить чуть больше 60 тысяч рублей на двоих, но есть предложения по цене менее 50 тысяч. Аналогичный отдых в Гоа и Иордании будет стоить примерно 100 тысяч рублей.
Туры в Израиль, на Хайнань, Шри-Ланку, в Таиланд, Вьетнам, на Кубу и в ОАЭ в среднем продаются по цене от 100 до 150 тысяч рублей.
За десятидневное путешествие в Доминикану, Индонезию, Танзанию и Мексику придется заплатить от 150 до 200 тысяч рублей. Отдых на Мальдивах с вылетом в середине ноября в среднем стоит 257 тысяч рублей.
Девушки с коктейлями на пляже
15 октября, 08:00Туризм
Дешево, близко, тепло и море: какие страны выбрать для отдыха в ноябре
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ТуризмТуризмтуристыБали (остров)Новости - ТуризмГоаТурцияОАЭИорданияИндияИзраиль
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