Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре

Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В середине ноября у туристов еще есть возможность отдохнуть в некоторых странах по почти летним ценам, а в Турции – совсем бюджетно, за 43 тысяч рублей на двоих, В середине ноября у туристов еще есть возможность отдохнуть в некоторых странах по почти летним ценам, а в Турции – совсем бюджетно, за 43 тысяч рублей на двоих, сообщает АТОР.

Аналитики изучили стоимость пакетных пляжных туров продолжительностью 10 ночей и вылетом в период 15-17 ноября в популярные зимой у туристов страны — в Индию (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иорданию (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланку, Индонезию (Бали), на Мальдивы, Кубу, в Доминикану, Мексику, Танзанию (Занзибар).

В мониторинг попала и Турция, поскольку в этом году ноябрь еще может считаться концом пляжного сезона.

Самыми дешевыми в середине ноября остаются курорты Антальи – за десятидневный тур с питанием по системе "все включено" в среднем придется заплатить чуть больше 60 тысяч рублей на двоих, но есть предложения по цене менее 50 тысяч. Аналогичный отдых в Гоа и Иордании будет стоить примерно 100 тысяч рублей.

Туры в Израиль, на Хайнань, Шри-Ланку, в Таиланд, Вьетнам, на Кубу и в ОАЭ в среднем продаются по цене от 100 до 150 тысяч рублей.