Клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал более миллиарда просмотров

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Трехсекундный клип американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров в социальной сети TikTok, Трехсекундный клип американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров в социальной сети TikTok, сообщает TMZ.

Разработчики приложения рассказали изданию, что хэштег #RiseandShine установил рекорд на платформе, став самой быстрорастущей темой.

Начиная с 16 октября, тег просмотрели четыре миллиона пользователей, во второй день — 70 миллионов, а к воскресенью — один миллиард.

Источником вирусного момента стало видео, опубликованное на YouTube-канале Кайли Дженнер на прошлой неделе, на котором она поет для своей дочери Сторми колыбельную Rise and Shine, когда проводит экскурсию по офису своего косметического бренда.

Пользователи придумали множество мемов и шуток на эту тему в социальных сетях.

im living for these rise and shine memes pic.twitter.com/nlwPAfqeZs — chloe with lauv 9¾ 🦅 | jimtober ; follow limit (@LACHlMOLALA) 18 октября 2019 г.