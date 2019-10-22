Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T19:23Z
https://ria.ru/20191022/1560063540.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152383/88/1523838888_0:0:4415:2484_1036x0_80_0_0_d5d02734d25eedfefa2fefa6b5d6d3b5.jpg
РИА Новости
Культура

Клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал более миллиарда просмотров

19:23 22.10.2019
219
© AFP 2019 / Angela WeissМодель Кайли Дженнер
Модель Кайли Дженнер
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Трехсекундный клип американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров в социальной сети TikTok, сообщает TMZ.
Разработчики приложения рассказали изданию, что хэштег #RiseandShine установил рекорд на платформе, став самой быстрорастущей темой.
Начиная с 16 октября, тег просмотрели четыре миллиона пользователей, во второй день — 70 миллионов, а к воскресенью — один миллиард.
Источником вирусного момента стало видео, опубликованное на YouTube-канале Кайли Дженнер на прошлой неделе, на котором она поет для своей дочери Сторми колыбельную Rise and Shine, когда проводит экскурсию по офису своего косметического бренда.
Пользователи придумали множество мемов и шуток на эту тему в социальных сетях.
Спустя несколько дней в официальном магазине Кайли Дженнер появились толстовки с лозунгом "Riiise and Shiiinnee".
Вокалист группы Guns N' Roses Эксл Роуз
16 октября, 17:39Культура
Клип Guns N’ Roses набрал миллиард просмотров на YouTube
000001
КультураКайли ДженнерНовости культурыШоу-бизнес
Рекомендуем
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
РИА
Новости
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Проживающий в Латвии гражданин России Кирилл Иванов
В Латвии россиянин голодает неделю из-за отказа в виде на жительство теще
Предметы Рафаэлевского сервиза в музей-заповеднике Царское Село
Музей-заповедник "Царское Село" купил восьмой предмет Рафаэлевского сервиза
Лента
новостей
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме требуют от прокуратуры расследовать гибель калининградца в ОВД
Вкусовые нейроны плодовой мушки
Ученые выяснили, как насекомые избегают ядовитой пищи
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Эфиопия и Египет обменялись резкими заявлениями по плотине на Ниле
Пассажиры у стойки регистрации авиакомпании Победа
"Победа" возобновит полеты в Нальчик из Москвы и Санкт-Петербурга
Актриса Екатерина Волкова
Екатерина Волкова рассказала, как выбирают испытания игрокам "Форт Боярда"
Рабочий стол редактора
Исследование: журналисты опасаются потерять работу из-за роботизации
Министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции посетит Москву в начале ноября
Указатель к месту проведения экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Росгвардия задействовала аэростат для охраны саммита "Россия – Африка"
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
Генсек ООП провел встречу с представителями ряда стран в Палестине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
03:54Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом
Лента новостейМолния