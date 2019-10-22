В Екатеринбурге могут изменить статус сквера, где хотели построить храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты гордумы приняли решение обратиться к главе Екатеринбурга с просьбой рассмотреть вопрос об изменении категории земли у Театра драмы, где расположен сквер и где хотели построить храм, говорится в сообщении парламента.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
"Депутаты приняли решение обратиться к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой рассмотреть вопрос изменения категории земли у Театра драмы", - говорится в сообщении.
Речь идет о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы, где изначально планировали строить храм, с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования.
Тринадцатого октября в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98%. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса.