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РИА Новости

Медведев рассказал о выпускниках школы управления "Сколково"

13:02 22.10.2019 (обновлено: 13:04 22.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДень открытых дверей в Московской школе управления "Сколково"
День открытых дверей в Московской школе управления Сколково
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московская школа управления "Сколково" за 13 лет подготовила более 2,5 тысяч выпускников дипломных и предпринимательских программ, важно расширять географию как преподавательского, так и студенческого составов, заявил во вторник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Сейчас школа может по праву считаться крупнейшей бизнес-школой в России, СНГ, и вообще в восточной Европе… За 13 лет у школы более 2,5 тысячи выпускников дипломных и предпринимательских программ. Еще почти 22 тысячи слушателей освоили корпоративные образовательные программы", - сказал он в ходе заседания международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
Дмитрий Медведев
Он указал, что школа развивает сотрудничество с крупными мировыми образовательными центрами. "Принципиально важно и дальше расширять географию как для преподавателей так и для слушателей из разных стран", - добавил он.
Также Медведев поздравил школу с оценкой, которую дал европейский фонд развития менеджмента. По его словам, школа теперь входит "в высшую лигу". Теперь Международная московская школа управления "Сколково" обладает престижной международной аккредитацией, отметил премьер. "Таких школ немного, их всего 1% в мире", - заключил он.
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Медведев добавил, что Московская школа управления "Сколково", получив престижную международную аккредитацию EQUIS Европейского фонда развития менеджмента, встала в один ряд с признанными мировыми лидерами в этой сфере.
Медведев выразил уверенность в хороших перспективах развития учреждения. По его словам, на заседании попечительского совета во вторник будут обсуждаться, в том числе, вопросы повышения уровня конкурентоспособности и создания интеллектуальной экономики. В ходе заседания будут обсуждаться направления развития школы, а также глобальные тренды и лучшие практики в развитии лидеров и управленцев нового поколения.
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Дмитрий МедведевСколковоРоссияОбщество
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