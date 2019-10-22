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РИА Новости

В ЕС заявили, что новый договор о Brexit является единственно возможным

13:02 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз снова заявляет, что достигнутое на прошлой неделе обновленное соглашение об условиях Brexit является единственно возможным. Об этом заявил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в Европарламенте.
При этом представители Евросоюза ранее неоднократно говорили, что соглашение, достигнутое между переговорщиками ЕС и страны примерно год назад, является наилучшим, единственно возможным и не подлежит пересмотру. Тем не менее, это соглашение трижды не прошло ратификацию в парламенте Великобритании, и стороны вновь вернулись за стол переговоров. В октябре они все-таки скорректировали предыдущий договор и, таким образом, достигли обновленной сделки. Однако и она пока не может пройти через парламент Великобритании.
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"Если Великобритания хочет организованного выхода из ЕС, то это соглашение – единственно возможное", - сказал Барнье.
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.
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Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.
Выход страны из союза бед соглашения об условиях этого "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к стране с момента ее отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза.
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Мишель БарньеЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияВ мире
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