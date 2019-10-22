В ЕС заявили, что новый договор о Brexit является единственно возможным

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз снова заявляет, что достигнутое на прошлой неделе обновленное соглашение об условиях Brexit является единственно возможным. Об этом заявил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в Европарламенте.

При этом представители Евросоюза ранее неоднократно говорили, что соглашение, достигнутое между переговорщиками ЕС и страны примерно год назад, является наилучшим, единственно возможным и не подлежит пересмотру. Тем не менее, это соглашение трижды не прошло ратификацию в парламенте Великобритании, и стороны вновь вернулись за стол переговоров. В октябре они все-таки скорректировали предыдущий договор и, таким образом, достигли обновленной сделки. Однако и она пока не может пройти через парламент Великобритании.

"Если Великобритания хочет организованного выхода из ЕС, то это соглашение – единственно возможное", - сказал Барнье.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло результатов, как и то, что могло состояться в понедельник.

Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонен британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.