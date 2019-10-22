Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T12:53Z
https://ria.ru/20191022/1560062782.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156001/60/1560016025_0:330:2017:1464_1036x0_80_0_0_5e6ef94a44d1480778abf9b9c2e3fc88.jpg
РИА Новости

Действия Турции не должны осложнять урегулирование в Сирии, заявил Песков

12:53 22.10.2019
362
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Действия Турции никоим образом не должны осложнять процесс мирного урегулирования в Сирии, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Вчера, 12:34Война в Сирии
Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии
"У России последовательно хорошо известная позиция. Мы с пониманием относимся к озабоченности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбе с террористическими элементами. Вместе с тем, мы рассчитываем, что любые действия должны носить пропорциональный характер этим обеспокоенностям и эти действия никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", - сказал Песков.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Стамбуле
Вчера, 11:37Война в Сирии
Эрдоган: Турция продолжит операцию в Сирии при срыве договоренностей с США
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
321010
Обсудить 0
Военная операция Турции в СирииДмитрий ПесковТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган надеется на новые возможности для операции в Сирии
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии
Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что ситуация в Сирии острая
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Переговоры с Эрдоганом будут сложными, считает Песков
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Песков прокомментировал инициативу Германии о зоне безопасности в Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани (слева направо) на совместной пресс-конференции
Путин обсудит с Эрдоганом планы по урегулированию в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Песков назвал жестким обмен заявлениями между США и Турцией
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются больше двух часов
Сотрудники немецкой полиции
В Германии произошла массовая драка между курдами и турками
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков призвал не делать завышенных прогнозов о встрече Путина и Эрдогана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния