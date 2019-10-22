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РИА Новости

Еще пять исторических объектов отреставрируют к 500-летию Тульского кремля

12:53 22.10.2019
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© РИА Новости / Мария СавченкоОдна из улиц в городе Чекалин
Одна из улиц в городе Чекалин
© РИА Новости / Мария Савченко
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Реставрация пяти объектов культурного наследия в городах Засечной черты запланирована на 2020 год в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, сообщается на официальном портале правительства Тульской области со ссылкой на заместителя министра культуры региона Ирину Иванову.
Среди них дом купца Астафьева в селе Крапивна Щекинского района, церковь Богоявления Пресвятой Богородицы и дом Сторожева в поселке Одоев, здание женской гимназии в городе Плавске и дом 8 по улице Менделеевская в Туле. Общая сумма финансирования составит более 118 миллионов рублей.
Стена Тульского кремля
3 октября, 12:22РИА Новости
К 500-летию Тульского кремля в этом году откроют три новые экспозиции
Также ремонт будет проведен в Чекалине, в здании, где будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник. На эти работы выделено 10,95 миллиона рублей из федерального бюджета и 4 миллиона рублей – из регионального.
Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в федеральном и региональном бюджетах на 2020 год предусмотрены значительные средства на реставрацию объектов культуры в городах Засечной черты и подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминТулаТульская область
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