Еще пять исторических объектов отреставрируют к 500-летию Тульского кремля

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Реставрация пяти объектов культурного наследия в городах Засечной черты запланирована на 2020 год в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, сообщается на официальном портале правительства Тульской области со ссылкой на заместителя министра культуры региона Ирину Иванову.

Среди них дом купца Астафьева в селе Крапивна Щекинского района, церковь Богоявления Пресвятой Богородицы и дом Сторожева в поселке Одоев, здание женской гимназии в городе Плавске и дом 8 по улице Менделеевская в Туле. Общая сумма финансирования составит более 118 миллионов рублей.

Также ремонт будет проведен в Чекалине, в здании, где будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник. На эти работы выделено 10,95 миллиона рублей из федерального бюджета и 4 миллиона рублей – из регионального.