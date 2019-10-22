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РИА Новости

Семьям погибших при пожаре в Ростове выплатят по сто тысяч рублей

12:49 22.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Ярославской области распорядился выплатить каждому пострадавшему при пожаре в доме в Ростове по 100 тысяч рублей, также по 100 тысяч рублей выплатят родственникам за каждого погибшего, сообщило правительство региона во вторник.
Единовременная материальная помощь будет выделена из резервного фонда правительства области.
"По распоряжению губернатора Дмитрия Миронова пострадавшим при пожаре… предусмотрено по 100 тысяч рублей. Также по 100 тысяч получат все собственники, зарегистрированные по указанному адресу на момент трагедии. Семьям будет выплачено по 100 тысяч рублей на каждого погибшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд мер поддержки люди могут получить в соответствии с приказом департамента труда и социальной поддержки населения "Об утверждении порядка оказания социальной помощи".
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"Так, на первоочередные нужды в течение 10 дней с момента чрезвычайной ситуации для зарегистрированных по данному адресу предусмотрена выплата в размере одного прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения. Жителям дома, здоровью которым причинен вред в результате чрезвычайной ситуации, – выплата в двукратном размере прожиточного минимума", - информируют власти.
Те, кто полностью или частично лишился жилья и имущества, могут получить выплаты в двукратном размере прожиточного минимума.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый заключен под стражу.
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
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