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РИА Новости

Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви

12:43 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
Басманный суд в начале октября продлил обоим домашний арест до 13 января, отклонив предложения о многомиллионных залогах.
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Титов надеется, что следствие пересмотрит дело против Калви и прекратит его
"Рассмотрение апелляционных жалоб пройдет в Мосгорсуде 29 октября", - сказала собеседница агентства.
Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Сами бизнесмены себя виновными не признают.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. Накануне стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
15 августа, 15:01РИА Новости
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Майкл КалвиМосковский городской судРоссияПроисшествия
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