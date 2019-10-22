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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Во II Китайском международном импортном ЭКСПО примут участие 64 страны

12:42 22.10.2019
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© AFP 2019 / Hector Retamal Мужчина в финансовом районе Шанхая, Китай
Мужчина в финансовом районе Шанхая, Китай
© AFP 2019 / Hector Retamal
МОСКВА, 22 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Свое участие во II Китайском международном импортном ЭКСПО подтвердили 64 страны и 3 международные организации.
Национальные выставки, которые займут около 30 тысяч квадратных метров продемонстрируют развитие и достижения разных стран в сфере торговли и инвестиций.
Лейтмотивом оформления павильона Китая будет 70-я годовщина образования КНР. Здесь будут представлены достижения социально-экономического развития и возможности страны в новую эпоху.
ЭКСПО пройдет в Шанхае (Восточный Китай) с 5 по 10 ноября. Национальные павильоны будут действовать еще 8 дополнительных дней для широкой публики. Бесплатно их можно будет посетить с 13 по 20 ноября.
Пекин
10 октября, 13:55Россия-Китай: Главное
Садоводческую выставку ЭКСПО-2019 в Пекине посетили около 10 млн человек
Прошедшее в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года I Китайское международноеимпортное ЭКСПО стало первой в мире выставкой национального уровня на тему импорта и является важным элементом концепции реформ и открытости КНР внешнему миру.
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