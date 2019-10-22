Во II Китайском международном импортном ЭКСПО примут участие 64 страны

МОСКВА, 22 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Свое участие во II Китайском международном импортном ЭКСПО подтвердили 64 страны и 3 международные организации. Свое участие во II Китайском международном импортном ЭКСПО подтвердили 64 страны и 3 международные организации.

Национальные выставки, которые займут около 30 тысяч квадратных метров продемонстрируют развитие и достижения разных стран в сфере торговли и инвестиций.

Лейтмотивом оформления павильона Китая будет 70-я годовщина образования КНР. Здесь будут представлены достижения социально-экономического развития и возможности страны в новую эпоху.

ЭКСПО пройдет в Шанхае (Восточный Китай) с 5 по 10 ноября. Национальные павильоны будут действовать еще 8 дополнительных дней для широкой публики. Бесплатно их можно будет посетить с 13 по 20 ноября.