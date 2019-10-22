Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в жестоком обращении с животными

"Полиция проводит проверку, однако по закону о полиции у нас нет права входить на частную территорию. Для этого должны быть соответствующие основания – гибель человека, подозрение в совершении опасного преступления или несчастный случай, повлекший смерть человека. Только тогда мы можем в принудительном порядке попасть в жилище граждан. Если мужчина нас не пустит в свой дом, мы не сможем туда войти", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.