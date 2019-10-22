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РИА Новости

Жителя Нижнего Новгорода заподозрили в жестоком обращении с животными

19:03 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с животными жителем Нижнего Новгорода, называющим себя "борцом с демонами", сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет, в котором зоозащитники пытаются спасти животных, принадлежащих жителю одного из частных домов в центре Нижнего Новгорода, который провозгласил себя "демоноборцем". Волонтеры забрали оттуда двух истощенных животных, у которых были отрублены лапы – якобы в ходе какого-то обряда.
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"Полиция проводит проверку, однако по закону о полиции у нас нет права входить на частную территорию. Для этого должны быть соответствующие основания – гибель человека, подозрение в совершении опасного преступления или несчастный случай, повлекший смерть человека. Только тогда мы можем в принудительном порядке попасть в жилище граждан. Если мужчина нас не пустит в свой дом, мы не сможем туда войти", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Там рассказали, что по поводу "демоноборца", дом которого "украшен" черепами животных, в полицию уже поступали анонимные сообщения.
"У нас было три заявления, в которых нас просили проверить условия содержания животных в этом доме. По всем заявлениям мы провели проверки – опрашивали граждан, самого мужчину, но попасть на его территорию не смогли, он сотрудников полиции к себе не пускал. Поэтому проверки закончились ничем", - сообщили в ведомстве.
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Нижний НовгородМВД РФРоссияПроисшествия
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