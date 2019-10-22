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РИА Новости

Песков назвал жестким обмен заявлениями между США и Турцией

12:40 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Кремле оценивают обмен заявлениями между США и Турцией по Сирии как весьма жесткий, президентам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану сегодня есть о чем поговорить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Буквально в течение часа мы ожидаем начала его (Путина) переговоров с президентом Турции Эрдоганом. В течение часа-полутора. Эрдоган прибудет с рабочим визитом, визит важный. Вы знаете, что главным образом разговор пойдет о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны. Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией. Поэтому Путину есть о чем поговорить со своим турецким коллегой", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что лидеры двух стран всегда используют встречи для того, чтобы "сверить часы" по двусторонним делам.
"Вы знаете, что с Турцией нас объединяет целый комплекс торгово-экономических отношений", - отметил Песков.
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