Песков назвал жестким обмен заявлениями между США и Турцией

"Буквально в течение часа мы ожидаем начала его (Путина) переговоров с президентом Турции Эрдоганом. В течение часа-полутора. Эрдоган прибудет с рабочим визитом, визит важный. Вы знаете, что главным образом разговор пойдет о делах сирийских, ситуации на северо-востоке страны. Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией. Поэтому Путину есть о чем поговорить со своим турецким коллегой", - сказал Песков журналистам.