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РИА Новости
Война в Сирии

Песков прокомментировал инициативу Германии о зоне безопасности в Сирии

12:39 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, которую будут контролировать международные силы при участии Москвы и Анкары, требует изучения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр обороны Германии заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
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"Нет какой-либо сформулированной позиции на этот счет, поскольку это новая инициатива, это надо изучить", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как Кремль оценивает предложение Крамп-Карренбауэр.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДмитрий ПесковГерманияТурцияСирияВ мире
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