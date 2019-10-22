Сибирская чага набирает все большую популярность среди потребителей в Китае

МОСКВА, 22 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Сибирская чага, ежегодный товарооборот которой уже превысил 100 миллионов юаней, стала одним из популярнейших лекарственных продуктов, импортируемых из России.
Доля этого вида грибов на китайском рынке за 5 лет достигла 20%.
Чага растет лишь в естественных условиях, её невозможно выращивать искусственным образом. Чага обладает высокой медицинской ценностью. Экстракты на основе этого гриба широко пользуются для лечения рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сибирь считается "колыбелью чаги".
Все больше китайцев стало осознавать пользу этого растения для здоровья, что привело к динамичному наращиванию объема продаж чаги на китайском рынке.