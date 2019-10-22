Сибирская чага набирает все большую популярность среди потребителей в Китае

МОСКВА, 22 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Сибирская чага, ежегодный товарооборот которой уже превысил 100 миллионов юаней, стала одним из популярнейших лекарственных продуктов, импортируемых из России. Сибирская чага, ежегодный товарооборот которой уже превысил 100 миллионов юаней, стала одним из популярнейших лекарственных продуктов, импортируемых из России.

Доля этого вида грибов на китайском рынке за 5 лет достигла 20%.

Чага растет лишь в естественных условиях, её невозможно выращивать искусственным образом. Чага обладает высокой медицинской ценностью. Экстракты на основе этого гриба широко пользуются для лечения рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Сибирь считается "колыбелью чаги".