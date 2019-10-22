"Роснано" считает китайские компании одними из своих ключевых партнеров

МОСКВА, 22 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай является одним из ключевых партнёров корпорации "Роснано" по многим направлениям, сказал заместитель председателя правления корпорации Юрий Удальцов, выступая на церемонии открытия саммита "Один пояс и один путь" в рамках седьмого Форума по глобальному экономическому развитию в России.
"Мы находимся в постоянном контакте с нашими китайскими коллегами. Мы сотрудничаем с Китаем в таких высокотехнологичных областях, как оптические трансформаторы тока, применение углеродных нанотрубок, производство литий-ионных аккумуляторов, исследование и разработка новых энергосберегающих материалов и т.д.", – заявил Удальцов.