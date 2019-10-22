"Роснано" считает китайские компании одними из своих ключевых партнеров

Китай является одним из ключевых партнёров корпорации "Роснано" по многим направлениям, сказал заместитель председателя правления корпорации Юрий Удальцов, выступая на церемонии открытия саммита "Один пояс и один путь" в рамках седьмого Форума по глобальному экономическому развитию в России.