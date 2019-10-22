Москва готова к развитию сотрудничества с Киевом, заявили в МИД

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Россия готова к развитию прагматического сотрудничества с Украиной, дело за Киевом, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"В России внимательно наблюдают за происходящими на Украине событиями. Сигналы оттуда идут противоречивые. С одной стороны, состоявшееся 7 сентября этого года взаимное освобождение удерживавшихся в обеих странах российских и украинских граждан создало позитивный фон для консолидации всех здравых сил на Украине вокруг идеи нормализации добрососедских отношений с Россией", - сказал Руденко.

По его словам, с другой стороны, Москва по-прежнему видит, что ущемляются права и свободы русскоязычного населения, звучит антироссийская риторика, слышны призывы к продолжению "войны с Россией до победного конца".