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РИА Новости

Москва готова к развитию сотрудничества с Киевом, заявили в МИД

12:26 22.10.2019 (обновлено: 13:05 22.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Россия готова к развитию прагматического сотрудничества с Украиной, дело за Киевом, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"В России внимательно наблюдают за происходящими на Украине событиями. Сигналы оттуда идут противоречивые. С одной стороны, состоявшееся 7 сентября этого года взаимное освобождение удерживавшихся в обеих странах российских и украинских граждан создало позитивный фон для консолидации всех здравых сил на Украине вокруг идеи нормализации добрососедских отношений с Россией", - сказал Руденко.
По его словам, с другой стороны, Москва по-прежнему видит, что ущемляются права и свободы русскоязычного населения, звучит антироссийская риторика, слышны призывы к продолжению "войны с Россией до победного конца".
"В целом, нашим общим интересам отвечает не продолжение конфронтации, а развитие прагматичного сотрудничества на равноправной основе. Мы к этому готовы. Дело за украинской стороной", - подчеркнул Руденко.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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