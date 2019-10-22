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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Екатеринбурге признали опрос о месте возведения храма состоявшимся

12:24 22.10.2019 (обновлено: 16:27 22.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты гордумы Екатеринбурга признали состоявшимся опрос о месте возведения храма святой Екатерины, сообщает парламент во вторник.
Тринадцатого октября в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98%. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса.
"На очередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты рассмотрели вопрос "Об утверждении протокола опроса граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург" по вопросу размещения собора во имя святой великомученицы Екатерины". Горизбиркомом опрос признан состоявшимся. В нем приняло участие 97 тысяч 143 жителя… Депутаты утвердили решение, которое будет направлено в администрацию города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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