В Екатеринбурге признали опрос о месте возведения храма состоявшимся

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты гордумы Екатеринбурга признали состоявшимся опрос о месте возведения храма святой Екатерины, сообщает парламент во вторник.

Тринадцатого октября в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98%. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса.

"На очередном заседании Екатеринбургской городской думы депутаты рассмотрели вопрос "Об утверждении протокола опроса граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург" по вопросу размещения собора во имя святой великомученицы Екатерины". Горизбиркомом опрос признан состоявшимся. В нем приняло участие 97 тысяч 143 жителя… Депутаты утвердили решение, которое будет направлено в администрацию города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.