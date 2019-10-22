Эксперт заявил, что НАСА придется пойти на покупку места в "Союзе"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. НАСА придется пойти на покупку дополнительного места в корабле "Союз", чтобы не оставлять свой сегмент во второй половине 2020 года без управления и обслуживания, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее директор НАСА Джеймс Брайденстайн сообщил, что НАСА не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на МКС.

"Американский астронавт нужен там просто юридически, потому что перекладывать ответственность за сегмент на другую страну это что-то невероятное. Поэтому, естественно, американцы будут стремиться избежать этой ситуации. В любом случае США не допустят, чтобы на МКС не было ни одного астронавта НАСА и закупят места в "Союзах", - сказал Моисеев РИА Новости.

По его словам, ввод в эксплуатацию новых американских космических кораблей, на которых НАСА сможет отправлять своих астронавтов, может не раз еще переноситься для обеспечения требований безопасности полетов. "Требования по безопасности очень высокие, и НАСА их снижать не собирается", - сказал Моисеев.

Поэтому он не исключил, что США продолжат покупать места в "Союзах" в 2021 году, однако это будет зависеть от испытаний частных американских кораблей. "Тут вероятность фифти-фифти", - отметил он.

Ранее один из участников переговоров сообщил РИА Новости, что НАСА рассматривает возможность покупки одного из мест в экипаже корабля "Союз МС-17", который полетит на Международную космическую станцию в октябре 2020 года. В качестве наиболее вероятного кандидата на третье место в "Союзе МС-17" рассматривается астронавт НАСА Стивен Боуэн.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря.