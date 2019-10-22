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РИА Новости

Госдума предложит подготовить акты для распределения субсидий регионам

12:18 22.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума в постановлении о принятии в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы предложит правительству РФ до зимы подготовить нормативно-правовые акты, необходимые для предоставления и распределения субсидий и трансфертов регионам, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Выступая во вторник на заседании фракции "Единая Россия", Жуков сообщил, что в ходе обсуждения проекта бюджета на ближайшие три года по большинству предложений депутаты нашли поддержку правительства. "Целый ряд, я бы сказал, революционных решений, которых никогда не было раньше при рассмотрении бюджета, сейчас предлагается", - заметил при этом он.
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"Мы предлагаем в проекте постановления Госдумы - ну, и как Антон Германович (Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов РФ - ред.) сказал, уже есть соответствующее поручение правительства аналогичное, - рекомендовать правительству до 1 декабря этого года принять все нормативные правовые акты о правилах предоставления и распределения субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов", - сообщил Жуков.
"А до начала года, то есть до 1 января, заключить соглашения с регионами о предоставлении трансфертов и принять все оставшиеся нормативно-правовые акты правительства, необходимые для реализации федерального закона о бюджете", - добавил он.
Ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2020-2022 годы, по его словам, должны быть распределены все субсидии, за исключением тех, которые распределяются по конкурсу, субвенции, иные межбюджетные трансферты бюджетам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. "В данном случае правительство нам пошло полностью навстречу", - подчеркнул первый вице-спикер.
Также, по его словам, до 1 декабря правительству совместно с комитетом Госдумы по бюджету и налогам предлагается подготовить изменения в бюджетное законодательство для создания условий для доведения до субъектов РФ средств межбюджетных трансфертов до начала финансового года. "Такая работа на самом деле идет уже", - сказал при этом Жуков.
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