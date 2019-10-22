Российский МИД допустил проведение "нормандского саммита" в ноябре

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проведение саммита в "нормандском формате" по урегулированию на Украине возможно в ноябре при наличии политической воли, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Что касается возможного созыва "нормандского" саммита, то со сроками его проведения можно будет определиться после завершения разведения в Золотом и Петровском, а также согласования итоговых договоренностей встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Когда это произойдет - покажет время. При наличии политической воли все реально", - сказал Руденко.