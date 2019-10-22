Российский МИД допустил проведение "нормандского саммита" в ноябре

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проведение саммита в "нормандском формате" по урегулированию на Украине возможно в ноябре при наличии политической воли, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Что касается возможного созыва "нормандского" саммита, то со сроками его проведения можно будет определиться после завершения разведения в Золотом и Петровском, а также согласования итоговых договоренностей встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Когда это произойдет - покажет время. При наличии политической воли все реально", - сказал Руденко.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru