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РИА Новости

Российский МИД допустил проведение "нормандского саммита" в ноябре

12:14 22.10.2019 (обновлено: 14:43 22.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Проведение саммита в "нормандском формате" по урегулированию на Украине возможно в ноябре при наличии политической воли, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Президент РФ Владимир Путин
21 октября, 19:40РИА Новости
Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений
"Что касается возможного созыва "нормандского" саммита, то со сроками его проведения можно будет определиться после завершения разведения в Золотом и Петровском, а также согласования итоговых договоренностей встречи "нормандской четверки" на высшем уровне. Когда это произойдет - покажет время. При наличии политической воли все реально", - сказал Руденко.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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