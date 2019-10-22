Единороссы единогласно поддержали принятие в первом чтении проекта бюджета

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме единогласно поддержала принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы. На рассмотрение Думы документ будет вынесен 23 октября.

Проект федерального бюджета сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Документ строится в соответствии с бюджетным правилом, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в ФНБ.

Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета этих дополнительных доходов, согласно законопроекту, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет - в районе 5,8-5,9% ВВП. Он будет финансироваться в основном за счет внутренних заимствований.

Доходы бюджета прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 22,058 триллиона рублей (17,2% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона рублей (16,9% ВВП) в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 21,246 триллиона (17,7% ВВП) в 2021 году и 20,634 триллиона (17,1% ВВП) в 2022 году.

Таким образом, через федеральный бюджет в ближайшие три года будет перераспределяться 35,1% ВВП, при этом значительный объем средств планируется сконцентрировать на задачах, которые поставлены в национальных проектах и в указе президента России. Национальные проекты являются приоритетом расходов федерального бюджета - на них будет выделено около 7 триллионов рублей в 2020-2022 годах.