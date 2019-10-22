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РИА Новости
Культура

Шварценеггер рассказал, что чуть не умер во время шестой операции на сердце

13:14 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, что в марте прошлого года чуть не умер во время шестой операции на сердце, сообщает Mirror.
Ему заменяли легочный клапан, установленный в 1997 году.

"Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съемок в последнем "Терминаторе", — прокомментировал актер.

Когда Шварценеггер снова начал тренироваться, ему необходимо было соблюдать осторожность и на несколько месяцев отказаться от упражнения жим лежа.
Тем не менее, сложная операция не помешала 72-летнему культуристу прийти в форму.
"Я все еще могу позволить себе появляться обнаженным на экране", — похвастался актер.
"Терминатор: Темные судьбы" выходит в российский прокат 31 октября.
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