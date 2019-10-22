Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- член Совета Федерации Франц КЛИНЦЕВИЧ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ;
- директор Фонда гуманитарных стратегий, политический эксперт (Украина) Михаил ПАВЛИВ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Ровно полгода назад Владимир Зеленский был избран президентом Украины. К этой дате впервые обозначилась тенденция к падению его рейтинга. Выяснилось также, что его политический проект – "Слуга народа" – в точности соответствует названию. Этот статус не предполагает предъявления стратегии, четкого плана и тем более лидерства. Свою задачу команда Зе видит в том, чтобы собирать побольше "лайков" и как можно дольше избегать решения вопросов, по которым мнения расходятся. А значит, ни одна из главных задач Украины – достижение мира и гражданского согласия, борьба с коррупцией, улучшение условий жизни людей – решена не будет. Видя слабость президента и его партии, вновь активизировались национал-радикалы. Стране грозит новый политический кризис.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета Федерации Франц КЛИНЦЕВИЧ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ;
- директор Фонда гуманитарных стратегий, политический эксперт (Украина) Михаил ПАВЛИВ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Ровно полгода назад Владимир Зеленский был избран президентом Украины. К этой дате впервые обозначилась тенденция к падению его рейтинга. Выяснилось также, что его политический проект – "Слуга народа" – в точности соответствует названию. Этот статус не предполагает предъявления стратегии, четкого плана и тем более лидерства. Свою задачу команда Зе видит в том, чтобы собирать побольше "лайков" и как можно дольше избегать решения вопросов, по которым мнения расходятся. А значит, ни одна из главных задач Украины – достижение мира и гражданского согласия, борьба с коррупцией, улучшение условий жизни людей – решена не будет. Видя слабость президента и его партии, вновь активизировались национал-радикалы. Стране грозит новый политический кризис.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/