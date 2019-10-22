Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T17:09Z
https://ria.ru/20191022/1560058220.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

11:59 22.10.2019 (обновлено: 17:09 22.10.2019)
4
24 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Владимир Зеленский: лидер или лакей?" Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Франц КЛИНЦЕВИЧ;
- директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис ДЕНИСОВ;
- директор Фонда гуманитарных стратегий, политический эксперт (Украина) Михаил ПАВЛИВ;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Ровно полгода назад Владимир Зеленский был избран президентом Украины. К этой дате впервые обозначилась тенденция к падению его рейтинга. Выяснилось также, что его политический проект – "Слуга народа" – в точности соответствует названию. Этот статус не предполагает предъявления стратегии, четкого плана и тем более лидерства. Свою задачу команда Зе видит в том, чтобы собирать побольше "лайков" и как можно дольше избегать решения вопросов, по которым мнения расходятся. А значит, ни одна из главных задач Украины – достижение мира и гражданского согласия, борьба с коррупцией, улучшение условий жизни людей – решена не будет. Видя слабость президента и его партии, вновь активизировались национал-радикалы. Стране грозит новый политический кризис.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Сотрудник ДПС
Движение в центре Москвы ограничат с 22 октября в связи с проведением марша
РИА
Новости
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Лента
новостей
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Вертолет спасательной службы Норвегии во время шторма
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Чай
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния