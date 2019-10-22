В Чувашии банду вымогателей будут судить за похищение человека

По версии следствия, в сентябре 2018 года два жителя Казани, три жителя Чебоксар и житель Москвы, в то время работавший в отделе МВД России по району Кунцево, совместно с потерпевшим занимались обналичиванием денежных средств на территории Чувашии и Татарстана. Согласно имевшимся между ними договоренностям, потерпевший должен был обналичить 3,5 миллиона рублей и передать их за вычетом предназначенной ему суммы "комиссии" одному из обвиняемых через других сообщников, однако он этого не сделал и перестал выходить на связь.