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РИА Новости

В Чувашии банду вымогателей будут судить за похищение человека

11:55 22.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Шесть человек, обвиняемых в похищении человека, самоуправстве и вымогательстве, будут судить в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в сентябре 2018 года два жителя Казани, три жителя Чебоксар и житель Москвы, в то время работавший в отделе МВД России по району Кунцево, совместно с потерпевшим занимались обналичиванием денежных средств на территории Чувашии и Татарстана. Согласно имевшимся между ними договоренностям, потерпевший должен был обналичить 3,5 миллиона рублей и передать их за вычетом предназначенной ему суммы "комиссии" одному из обвиняемых через других сообщников, однако он этого не сделал и перестал выходить на связь.
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"Двадцатого сентября 2018 года обвиняемые обнаружили его в Чебоксарах, связали и вывезли в арендованный ими дом, где требовали передать им 7 миллионов рублей. На следующий день они сняли 240 тысяч рублей через банкомат с банковских карт потерпевшего и забрали его автомобиль. Мужчина предложил съездить к нему домой за документами, где он смог спрятаться и вызвать полицию", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По ходатайству следователя судом в отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое – помещены под домашний арест. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых: четыре автомобиля, в том числе тот, на котором потерпевший был похищен, три земельных участка, а также доли в праве собственности на квартиру и жилой дом.
"Уголовное дело по обвинению в похищении человека, самоуправстве и вымогательстве в особо крупном размере направлено в Верховный Суд Чувашской Республики", - подчеркивается в сообщении.
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Следственный комитет РФМВД РФЧувашияРоссияПроисшествия
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