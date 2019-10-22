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РИА Новости

МЭР не планирует меняет прогноз по доходам россиян за 2019 год

11:55 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минэкономразвития не видит причин менять прогноз по росту реальных доходов населения РФ на 2019 год в 0,1%, несмотря на скачок в третьем квартале, заявил глава министерства Максим Орешкин журналистам в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
"Пока у нас все прогнозы на 2019 год, мы не видим причин менять. Квартальные показатели всегда носят волатильный характер, пока придерживаемся тех цифр, которые у нас заложены", - сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли ведомство пересматривать свой прогноз по росту доходов населения по итогам 2019 года.
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Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, тогда как до этого четыре квартала подряд наблюдался спад показателя. По итогам января-сентября рост составил 0,2%.
В прошлом году показатель вырос на 0,1%, такая же скромная цифра заложена в официальный прогноз Минэкономразвития на текущий год. Впрочем, в 2020 году министерство ожидает ускорения роста реальных доходов населения РФ до 1,5%, а в 2021 году - уже до 2,2%.
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Максим ОрешкинРоссияЭкономика
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