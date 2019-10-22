Росгвардия получила грузовик с кондиционером для перевозки личного состава

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения Росгвардии получили для испытаний новый грузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6", ведомство представило его на начавшейся во вторник в Москве выставке "Интерполитех", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Автомобиль поступил в войска для прохождения трехмесячных испытаний, сейчас проходит обкатку", - рассказал представитель ведомства.
Грузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6"
Основное отличие нового грузовика, предназначенного для перевозки 39 человек, в новой кабине и наличии кондиционера.
В базовой версии машина не оснащена бронированием, однако элементы бронезащиты могут быть дополнительно установлены. Также грузовик оборудован креплениями для перевозки грузовых контейнеров.
Как следует из представленной на выставке справочной информации, автомобиль развивает скорость до 90 км/ч и способен перевозить до 7 тонн груза. Оборудован дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 230 лошадиных сил.