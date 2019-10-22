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РИА Новости

Росгвардия получила грузовик с кондиционером для перевозки личного состава

11:52 22.10.2019 (обновлено: 13:16 22.10.2019)
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© РИА НовостиГрузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6"
Грузовой автомобиль Урал-4320 Мотовоз 6х6
© РИА Новости
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения Росгвардии получили для испытаний новый грузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6", ведомство представило его на начавшейся во вторник в Москве выставке "Интерполитех", передаёт корреспондент РИА Новости.
"Автомобиль поступил в войска для прохождения трехмесячных испытаний, сейчас проходит обкатку", - рассказал представитель ведомства.
© РИА НовостиГрузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6"
Грузовой автомобиль Урал-4320 Мотовоз 6х6
© РИА Новости
Грузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6"
Основное отличие нового грузовика, предназначенного для перевозки 39 человек, в новой кабине и наличии кондиционера.
В базовой версии машина не оснащена бронированием, однако элементы бронезащиты могут быть дополнительно установлены. Также грузовик оборудован креплениями для перевозки грузовых контейнеров.
Сотрудник Росгвардии
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Как следует из представленной на выставке справочной информации, автомобиль развивает скорость до 90 км/ч и способен перевозить до 7 тонн груза. Оборудован дизельным двигателем ЯМЗ-238М2 мощностью 230 лошадиных сил.
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РосгвардияОбщество
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