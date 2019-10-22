Росгвардия получила грузовик с кондиционером для перевозки личного состава

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подразделения Росгвардии получили для испытаний новый грузовой автомобиль Урал-4320 "Мотовоз 6х6", ведомство представило его на начавшейся во вторник в Москве выставке "Интерполитех", передаёт корреспондент РИА Новости.

"Автомобиль поступил в войска для прохождения трехмесячных испытаний, сейчас проходит обкатку", - рассказал представитель ведомства.

Основное отличие нового грузовика, предназначенного для перевозки 39 человек, в новой кабине и наличии кондиционера.

В базовой версии машина не оснащена бронированием, однако элементы бронезащиты могут быть дополнительно установлены. Также грузовик оборудован креплениями для перевозки грузовых контейнеров.