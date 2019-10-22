МИД России предупредил об акциях протеста в Германии, Франции, КНР и Греции

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о готовящихся акциях фермеров в крупных городах Германии и во Франции, о манифестациях в КНР, а также о митингах противников текущей соцполитики в столице Греции.

"ФРГ, Франция – 22.10 ожидаются протесты фермеров; заторы на дорогах, ограничение движения транспорта; в числе мест проведения акций в ФРГ – Бонн, Берлин, Штутгарт, Мюнхен, Ганновер, Рендсбург, Магдебург, во Франции – регионы Бретань, Прованс, Аквитания, Окситания", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

Также ожидаются акции протеста в КНР.

"Гонконг – 23-27 октября планируются дальнейшие манифестации; 23.10 в 19:30 (местное время) анонсирована акция в районе "Адмиралтейство", 24.10 в 19:00 (местное время) – "Централь", 26.10 в 13:00 (местное время) – в парке Тамар; возможны ограничения работы транспортной инфраструктуры", - отмечает ДСКЦ.

Кроме того, ведомство предупредило о транспортных ограничениях в греческой столице.