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РИА Новости

МИД России предупредил об акциях протеста в Германии, Франции, КНР и Греции

11:51 22.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о готовящихся акциях фермеров в крупных городах Германии и во Франции, о манифестациях в КНР, а также о митингах противников текущей соцполитики в столице Греции.
Акция протеста немецких фермеров в Берлин
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Центр Берлина частично перекрыт из-за акции протеста фермеров
"ФРГ, Франция – 22.10 ожидаются протесты фермеров; заторы на дорогах, ограничение движения транспорта; в числе мест проведения акций в ФРГ – Бонн, Берлин, Штутгарт, Мюнхен, Ганновер, Рендсбург, Магдебург, во Франции – регионы Бретань, Прованс, Аквитания, Окситания", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также ожидаются акции протеста в КНР.
"Гонконг – 23-27 октября планируются дальнейшие манифестации; 23.10 в 19:30 (местное время) анонсирована акция в районе "Адмиралтейство", 24.10 в 19:00 (местное время) – "Централь", 26.10 в 13:00 (местное время) – в парке Тамар; возможны ограничения работы транспортной инфраструктуры", - отмечает ДСКЦ.
Кроме того, ведомство предупредило о транспортных ограничениях в греческой столице.
"Греция – 23 октября в городе Афины ожидаются акции противников текущей социальной политики; митингующие соберутся в 08:30 (местное время) на площади Мавили и пройдут маршем до здания министерства здравоохранения; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения", - сообщили в ведомстве.
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