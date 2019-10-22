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РИА Новости
Новости Подмосковья

Число пострадавших в ДТП Подмосковья с 2017 года снизилось вдвое

11:41 22.10.2019
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© Фото : АГН "Москва"Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей на МКАД
Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей на МКАД
© Фото : АГН "Москва"
КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Количество пешеходов пострадавших в Московской области в результате дорожно-транспортных происшествий с 2017 снизилось вдвое, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
"С 2017 года мы наблюдаем снижение количества наездов на пешеходов на дорогах Московской области сократилось с 201 до 96 человек. Именно поэтому мы строим тротуары и будем продолжать их строить", - сказал Гержик.
По данным пресс-службы ведомства в 2017 году были построены 76 километров тротуаров, в 2018 году - 197 километров. В 2019 году на территории муниципалитетов Московской области были построены около 350 километров тротуаров.
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