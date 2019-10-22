Число пострадавших в ДТП Подмосковья с 2017 года снизилось вдвое

КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Количество пешеходов пострадавших в Московской области в результате дорожно-транспортных происшествий с 2017 снизилось вдвое, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
"С 2017 года мы наблюдаем снижение количества наездов на пешеходов на дорогах Московской области сократилось с 201 до 96 человек. Именно поэтому мы строим тротуары и будем продолжать их строить", - сказал Гержик.
По данным пресс-службы ведомства в 2017 году были построены 76 километров тротуаров, в 2018 году - 197 километров. В 2019 году на территории муниципалитетов Московской области были построены около 350 километров тротуаров.