Число пострадавших в ДТП Подмосковья с 2017 года снизилось вдвое

Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей на МКАД

© Фото : АГН "Москва" Последствия ДТП с участием двух легковых автомобилей на МКАД

КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Количество пешеходов пострадавших в Московской области в результате дорожно-транспортных происшествий с 2017 снизилось вдвое, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"С 2017 года мы наблюдаем снижение количества наездов на пешеходов на дорогах Московской области сократилось с 201 до 96 человек. Именно поэтому мы строим тротуары и будем продолжать их строить", - сказал Гержик.