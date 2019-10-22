Житель Кузбасса пойдет под суд за истязание семнадцатилетней жены

КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 20-летнего жителя города Киселевска, который истязал свою 17-летнюю жену, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, обвиняемый проживал с 17-летней супругой. Обвиняемый по различным надуманным поводам в состоянии алкогольного опьянения избивал потерпевшую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка сама обратилась в правоохранительные органы. Ее супруг сотрудничал со следствием и признал вину. Его обвиняют в совершении преступления по статье "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего".