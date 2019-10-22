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РИА Новости

Житель Кузбасса пойдет под суд за истязание семнадцатилетней жены

11:41 22.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 окт - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 20-летнего жителя города Киселевска, который истязал свою 17-летнюю жену, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"По версии следствия, обвиняемый проживал с 17-летней супругой. Обвиняемый по различным надуманным поводам в состоянии алкогольного опьянения избивал потерпевшую", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что девушка сама обратилась в правоохранительные органы. Ее супруг сотрудничал со следствием и признал вину. Его обвиняют в совершении преступления по статье "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняется в пресс-релизе.
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