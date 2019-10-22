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РИА Новости

СМИ: Дутерте решил прервать визит в Японию из-за падения с мотоцикла

11:41 22.10.2019 (обновлено: 11:43 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте из-за боли в спине после падения с мотоцикла решил прервать свой визит в Японию, куда он прибыл для участия в интронизации нового императора, сообщает портал местный портал Rappler.
"Дворец объявляет, что президент прервет свою поездку в Японию в связи с невыносимой болью в позвоночнике около тазовой кости, возникшей в результате падения во время вождения мотоцикла в прошлый четверг, 17 октября", - заявил официальный представитель главы государства Сальвадор Панело.
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Как ожидается, Дутерте покинет Японию во вторник вечером и пропустит банкет с участием императорской четы по случаю интронизации и торжественный прием, который устраивает премьер-министр страны Синдзо Абэ. Вместо него на мероприятиях будет присутствовать его дочь, мэр Давао Сара Дутерте. На торжественной церемонии вступления на престол нового императора Нарухито Дутерте присутствовал с палочкой.
Как ожидается, в среду у президента состоится консультация у невролога. По словам Панело, людям "не о чем волноваться в том, что касается здоровья и состояния президента".
На прошлой неделе сообщалось, что Дутерте получил незначительные травмы, когда потерял равновесие и упал во время поездки на мотоцикле на территории президентской резиденции в Маниле. Как сообщал Панело, президент "получил незначительное ранение, в частности, небольшой синяк и царапины на локте и колене". Сообщалось, что серьезная медицинская помощь главе государства не потребовалась.
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Родриго ДутертеЯпонияФилиппиныВ мире
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