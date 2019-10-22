СМИ: Дутерте решил прервать визит в Японию из-за падения с мотоцикла

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте из-за боли в спине после падения с мотоцикла решил прервать свой визит в Японию, куда он прибыл для участия в интронизации нового императора, сообщает портал местный портал Президент Филиппин Родриго Дутерте из-за боли в спине после падения с мотоцикла решил прервать свой визит в Японию, куда он прибыл для участия в интронизации нового императора, сообщает портал местный портал Rappler

"Дворец объявляет, что президент прервет свою поездку в Японию в связи с невыносимой болью в позвоночнике около тазовой кости, возникшей в результате падения во время вождения мотоцикла в прошлый четверг, 17 октября", - заявил официальный представитель главы государства Сальвадор Панело.

Как ожидается, Дутерте покинет Японию во вторник вечером и пропустит банкет с участием императорской четы по случаю интронизации и торжественный прием, который устраивает премьер-министр страны Синдзо Абэ. Вместо него на мероприятиях будет присутствовать его дочь, мэр Давао Сара Дутерте. На торжественной церемонии вступления на престол нового императора Нарухито Дутерте присутствовал с палочкой.

Как ожидается, в среду у президента состоится консультация у невролога. По словам Панело, людям "не о чем волноваться в том, что касается здоровья и состояния президента".