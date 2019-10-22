В Сирию за сутки вернулись более 820 беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Свыше 820 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки из Ливана и Иордании, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 826 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 399 человек (женщин – 120, детей – 204), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 427 человек (женщин – 128, детей – 218)", - говорится в документе.
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Отмечается, что за сутки восстановлено пять жилых домов, медпункт и электроподстанция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще два гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 27 взрывоопасных предметов.