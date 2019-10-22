В Сирию за сутки вернулись более 820 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 826 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 399 человек (женщин – 120, детей – 204), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 427 человек (женщин – 128, детей – 218)", - говорится в документе.