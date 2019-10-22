Маврикий призвал ООН ввести единые финансовые нормы

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Маврикия Парамасивум П. Ваяпури после исключения страны из списка государств, которые, по мнению ЕС, могут быть налоговыми гаванями, призвал ООН разработать единые для всех стран нормы в области финансов.
"Должен быть один международный норматив для национальных юрисдикций, вместо различных списков, возникающих в разных местах. Мы думаем, что ООН – наиболее подходящая организация, которая может разработать международные нормы применительно к национальным юрисдикциям", - сказал он.
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Ранее ЕС исключил Маврикий, ОАЭ и ряд других юрисдикций из "серого списка" государств, которые, по мнению ЕС, могут являться налоговыми гаванями. В "серый список" входят юрисдикции, которые взяли на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики. ЕС следит за имплементацией этих обязательств. Комментируя решение ЕС, и.о. главы государства отметил, что страна рада решению Брюсселя.