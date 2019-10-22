ЧП на заводе "Полиэф" нанесло ущерб экологии Башкирии на 44 миллиона рублей

УФА, 22 окт - РИА Новости. Розлив сточных вод на башкирском заводе "Полиэф" нанес ущерб экологии на 44 миллиона рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Девятого октября на АО "Полиэф" в Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами, часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, в результате аварии вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Роспотребнадзор сообщал о превышении ПДК загрязняющих веществ в реках Казмышла, Изяк и Уфимка.

Следственные органы Башкирии в ходе проверки ЧП выяснили, что "ранее специалисты завода знали о дефектах резервуара со сточными водами, но при этом не ремонтировали его, а продолжали эксплуатировать".

"Это повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмышла, впадающую в реку Изяк, то есть загрязнение окружающей среды химическими веществами, тем самым причинив вред природным объектам на сумму около 44 миллионов рублей", - сообщили в СУСК.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды".