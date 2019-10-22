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РИА Новости

ЧП на заводе "Полиэф" нанесло ущерб экологии Башкирии на 44 миллиона рублей

11:22 22.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Предприятие ОАО "Полиэф" компании "Сибур-ПЭТФ" в г.Благовещенске (Республика Башкортостан). Архивное фото
УФА, 22 окт - РИА Новости. Розлив сточных вод на башкирском заводе "Полиэф" нанес ущерб экологии на 44 миллиона рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
Девятого октября на АО "Полиэф" в Благовещенске обрушилась стена резервуара со сточными водами, часть грязной жидкости разлилась на территории предприятия. По данным комитета Башкирии по ЧС, в результате аварии вылилось 8 тысяч кубических метров промышленных стоков на площадку предприятия и прилегающую территорию. Роспотребнадзор сообщал о превышении ПДК загрязняющих веществ в реках Казмышла, Изяк и Уфимка.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
16 октября, 12:41РИА Новости
В Башкирии после аварии на заводе "Полиэф" проверили состояние водоемов
Следственные органы Башкирии в ходе проверки ЧП выяснили, что "ранее специалисты завода знали о дефектах резервуара со сточными водами, но при этом не ремонтировали его, а продолжали эксплуатировать".
"Это повлекло частичное разрушение хранилища и разлив промышленных сточных вод на территории лесного массива Благовещенского и Уфимского лесничества, а также в реку Казмышла, впадающую в реку Изяк, то есть загрязнение окружающей среды химическими веществами, тем самым причинив вред природным объектам на сумму около 44 миллионов рублей", - сообщили в СУСК.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды".
Лица, ответственные за допущенные нарушения, устанавливаются, также принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, добавили в башкирском следкоме.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
14 октября, 09:38РИА Новости
В Башкирии проверят опасные заводы после аварии на "Полиэф"
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