Россия за сутки зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – четыре, Латакия – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Алеппо – два, Идлиб – один, Латакия – один", - говорится в документе.