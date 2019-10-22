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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 17 нарушений перемирия в Сирии

11:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской правительственной армии
Военнослужащий сирийской правительственной армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащий сирийской правительственной армии. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Алеппо – четыре, Латакия – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Хама – семь, Алеппо – два, Идлиб – один, Латакия – один", - говорится в документе.
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