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РИА Новости

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону утвердили на пост сити-менеджера

11:10 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты думы Ростова-на-Дону на заседании во вторник утвердили Алексея Логвиненко на пост главы городской администрации, передает корреспондент РИА Новости.
В конце апреля Виталий Кушнарев, занимавший пост главы ростовской администрации почти 2,5 года, ушел в отставку по собственному желанию. Одиннадцатого октября состоялся конкурс на эту должность, в рамках которого из 13 кандидатов комиссия отобрала действующего и.о. главы города Алексея Логвиненко и директора ООО "Агрохимсоюз" Сергея Заревского. Эти кандидатуры были предложены гордуме.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев
23 апреля, 14:47РИА Новости
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку
"Городская дума решила назначить на должность главы администрации Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича с 23 октября 2019 года", - сказала председатель городской думы – глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. За назначение Логвиненко проголосовали 35 из 37 присутствующих депутатов.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, за время работы Логвиненко исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону он показал себя как руководитель, способный отстаивать интересы города. "Уверен, что профессиональные навыки и личные качества позволят ему справиться с задачей руководителя администрации города", - сказал губернатор.
Логвиненко, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанное доверие. " Понимаю, что вы ожидаете от меня качественной и результативной работы", - добавил он.
В конце 2014 года в Ростове-на-Дону была упразднена должность мэра и отменены его прямые выборы. Вместо этого введена должность главы администрации города (сити-менеджера), который избирается спецкомиссией по итогам конкурса. Комиссия формируется из пяти кандидатов, выдвинутых гордумой, и пяти человек, выдвинутых губернатором.
Ростов-на-Дону - крупнейший город российского Юга, здесь проживают более 1,1 миллиона жителей.
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Алексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуПолитика
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