И.о. главы администрации Ростова-на-Дону утвердили на пост сити-менеджера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Депутаты думы Ростова-на-Дону на заседании во вторник утвердили Алексея Логвиненко на пост главы городской администрации, передает корреспондент РИА Новости.

В конце апреля Виталий Кушнарев, занимавший пост главы ростовской администрации почти 2,5 года, ушел в отставку по собственному желанию. Одиннадцатого октября состоялся конкурс на эту должность, в рамках которого из 13 кандидатов комиссия отобрала действующего и.о. главы города Алексея Логвиненко и директора ООО "Агрохимсоюз" Сергея Заревского. Эти кандидатуры были предложены гордуме.

"Городская дума решила назначить на должность главы администрации Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича с 23 октября 2019 года", - сказала председатель городской думы – глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. За назначение Логвиненко проголосовали 35 из 37 присутствующих депутатов.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, за время работы Логвиненко исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону он показал себя как руководитель, способный отстаивать интересы города. "Уверен, что профессиональные навыки и личные качества позволят ему справиться с задачей руководителя администрации города", - сказал губернатор.

Логвиненко, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанное доверие. " Понимаю, что вы ожидаете от меня качественной и результативной работы", - добавил он.

В конце 2014 года в Ростове-на-Дону была упразднена должность мэра и отменены его прямые выборы. Вместо этого введена должность главы администрации города (сити-менеджера), который избирается спецкомиссией по итогам конкурса. Комиссия формируется из пяти кандидатов, выдвинутых гордумой, и пяти человек, выдвинутых губернатором.