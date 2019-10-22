Федотов в течение двух недель планирует приступить к работе в ВШЭ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует перейти на новое место работы в НИУ Высшая школа экономики в течение двух недель, когда завершит все формальности, связанные с окончанием госслужбы.
"Сейчас мне нужно завершить все формальности, связанные с завершением государственной службы и переходом на работу в Высшую школу экономики. Я надеюсь, в течение двух недель я с этим справлюсь", - сказал Федотов.
Он добавил, что накануне очень тепло и очень дружески простился с членами Совета. По его словам, у них "остались самые добрые отношения".
Бывший председатель СПЧ также рассказал, что до конца года планирует презентовать свою книгу "Искусство невозможного", посвящённую истории Совета. В этой книге, по его словам, собраны интервью с председателями с членами СПЧ за прошедшие 25 лет.
"Это интересная большая книга. Я надеюсь, что она найдет своего читателя", - сказал он.
21 октября, 17:59РИА НовостиБиография Михаила Федотова
Экс-глава СПЧ подчеркнул, что, в соответствии с регламентом, останется постоянным экспертом Совета и будет стараться посещать все мероприятия Совета, на которые будет приглашён.
В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.
Ранее, уже на фоне слухов о грядущем уходе с поста главы СПЧ, Федотов рассказал, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, чтобы особое внимание уделить правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
По его словам, работа над созданием новой кафедры ЮНЕСКО в ВШЭ началась еще в прошлом году. Он выразил надежду на то, что до конца 2019 года работу удастся завершить при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. На новой кафедре Федотов планирует вести ряд авторских курсов, заниматься вопросами межвузовского международного сотрудничества, что даст ему возможность вновь продемонстрировать свои дипломатические качества.