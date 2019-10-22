Федотов в течение двух недель планирует приступить к работе в ВШЭ

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Бывший председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует перейти на новое место работы в НИУ Высшая школа экономики в течение двух недель, когда завершит все формальности, связанные с окончанием госслужбы.

"Сейчас мне нужно завершить все формальности, связанные с завершением государственной службы и переходом на работу в Высшую школу экономики. Я надеюсь, в течение двух недель я с этим справлюсь", - сказал Федотов.

Он добавил, что накануне очень тепло и очень дружески простился с членами Совета. По его словам, у них "остались самые добрые отношения".

Бывший председатель СПЧ также рассказал, что до конца года планирует презентовать свою книгу "Искусство невозможного", посвящённую истории Совета. В этой книге, по его словам, собраны интервью с председателями с членами СПЧ за прошедшие 25 лет.

"Это интересная большая книга. Я надеюсь, что она найдет своего читателя", - сказал он.

Экс-глава СПЧ подчеркнул, что, в соответствии с регламентом, останется постоянным экспертом Совета и будет стараться посещать все мероприятия Совета, на которые будет приглашён.

В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также станет советником президента.

Ранее, уже на фоне слухов о грядущем уходе с поста главы СПЧ, Федотов рассказал, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, чтобы особое внимание уделить правовым проблемам развития искусственного интеллекта.