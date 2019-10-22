Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T12:03Z
https://ria.ru/20191022/1560055163.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155802/02/1558020229_0:144:3068:1870_1036x0_80_0_0_16d168f0e1aef19c7d7cda5ba85fc265.jpg
РИА Новости

Суд объяснил отказ рассматривать иск комбината "Кремлевский" к Киркорову

11:03 22.10.2019 (обновлено: 12:03 22.10.2019)
1751
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" к певцу Филиппу Киркорову, поскольку истец не представил подлинники документов, следует из определения суда.
Кроме того, уточняется, что 16 сентября по электронной почте поступило заявление истца об отказе от иска, которое суд также не стал рассматривать по существу.
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
16 октября, 20:06Культура
Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую рыбу
Комбинат питания "Кремлевский", который обслуживает администрацию и управление делами президента, Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Центризбирком, требовал с Киркорова 82 тысячи рублей. Как пояснила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, комбинат обратился в суд из-за того, что певец не оплатил услуги по обеспечению питанием его труппы во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле.
Иск приняли к рассмотрению в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны представить все документы в письменном виде.
В частности, суд обязал истца до 17 сентября представить подлинники иска и документов, на которых он основывает свои требования, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего иск. Как предупреждал суд, в случае отсутствия этих документов исковое заявление оставят без рассмотрения.
72811104
Обсудить 1
Филипп КиркоровРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
РИА
Новости
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
ВС Ирака призвали вывести из страны американские войска, покинувшие Сирию
Старинная ладья, найденная на дне Волги в Самарской области
На дне Волги под Самарой нашли ладью, затонувшую до эпохи Ивана Грозного
Лента
новостей
Ледокол Тор
"Росморпорт" рассказал об инциденте с ледоколом "Тор" у берегов Норвегии
Израильтянка Наама Иссахар
Мать осужденной в России израильтянки записала видеообращение
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
Фадеев прокомментировал решение Морщаковой выйти из СПЧ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
"Денег не дадим": Россия может отказать Белоруссии в кредите
Денежные купюры и монеты США и Украины
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Прорыв дамбы в Красноярском крае
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Норвежские военные во время совместных учений НАТО. Архивное фото
"В бирюльки играются": Клинцевич оценил закупку теплой формы для НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния