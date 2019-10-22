Суд объяснил отказ рассматривать иск комбината "Кремлевский" к Киркорову

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" к певцу Филиппу Киркорову, поскольку истец не представил подлинники документов, следует из определения суда.

Кроме того, уточняется, что 16 сентября по электронной почте поступило заявление истца об отказе от иска, которое суд также не стал рассматривать по существу.

Комбинат питания "Кремлевский", который обслуживает администрацию и управление делами президента, Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Центризбирком, требовал с Киркорова 82 тысячи рублей. Как пояснила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, комбинат обратился в суд из-за того, что певец не оплатил услуги по обеспечению питанием его труппы во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле.

Иск приняли к рассмотрению в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны представить все документы в письменном виде.