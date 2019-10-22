Порядка 16,7 тысяч км дорог отремонтировано в Подмосковье с 2013 года

КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Около 16,7 тысяч километров дорог отремонтированы в Подмосковье с 2013 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на заседании правительства региона во вторник.

"Порядка 16,7 тысяч километров дорог отремонтировано в Московской области начиная с 2013 года. Из них 11,9 тысяч составляет региональная сеть – 4,8 тыс муниципальная", - сказал Гержик.

По его словам отмечается снижение проблемы напряженности дорог с 46 до 22 процентов.