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Порядка 16,7 тысяч км дорог отремонтировано в Подмосковье с 2013 года

10:59 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие бригады ГБУ "Автомобильные дороги" проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
Рабочие бригады ГБУ Автомобильные дороги проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
КРАСНОГОРСК, 22 окт — РИА Новости. Около 16,7 тысяч километров дорог отремонтированы в Подмосковье с 2013 года, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик на заседании правительства региона во вторник.
"Порядка 16,7 тысяч километров дорог отремонтировано в Московской области начиная с 2013 года. Из них 11,9 тысяч составляет региональная сеть – 4,8 тыс муниципальная", - сказал Гержик.
По его словам отмечается снижение проблемы напряженности дорог с 46 до 22 процентов.
"За три года проблема "плохое состояние дорог" снизилась с третьего на восьмое место по актуальности", - добавил Гержик.
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