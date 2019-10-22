Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость ОРВИ в России

Жительница Краснодара во время вакцинации против гриппа в поликлинике

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России низкая, прививки от гриппа поставили уже 25% населения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"На 42 неделе 2019, как и на предыдущей неделе года, на территории Российской Федерации продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими)", - говорится в сообщении.

Активность гриппа во всех странах Европейского региона регистрируется также на низком уровне, уточнили в пресс-службе.