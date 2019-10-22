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РИА Новости

Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость ОРВИ в России

10:57 22.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЖительница Краснодара во время вакцинации против гриппа в поликлинике
Жительница Краснодара во время вакцинации против гриппа в поликлинике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России низкая, прививки от гриппа поставили уже 25% населения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"На 42 неделе 2019, как и на предыдущей неделе года, на территории Российской Федерации продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими)", - говорится в сообщении.
Активность гриппа во всех странах Европейского региона регистрируется также на низком уровне, уточнили в пресс-службе.
В России продолжается вакцинация населения от гриппа, суммарно уже привито 37,1 миллиона человек, что составляет 25,6% от численности населения, отметили в пресс-службе. -0-
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ОРВИЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссия
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