Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолеты Воздушно-космических сил РФ перебазировались на аэродром Табка для обеспечения безопасности этого района и поддержки действий подразделений войск Сирии на севере страны, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.

На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии ранее располагалась американская база.

"Вакуума безопасности быть не должно, поэтому мы содействуем правительству Башара Асада в том, чтобы все больше и больше сирийских провинций стали зоной добрососедства. Поэтому естественно, что те объекты, которые покидают американцы, не должны оставаться бесхозными", - сказал Коротченко.

Он также отметил, что аэродром важен, так как это подготовленная площадка для поддержки с воздуха действий сирийских войск с целью расширения контроля зоны ответственности Дамаска на севере страны.