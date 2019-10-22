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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт объяснил, зачем вертолеты ВКС заняли бывшую базу США в Сирии

10:51 22.10.2019 (обновлено: 16:45 22.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиация в Сирии
Российская боевая авиация в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российская боевая авиация в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолеты Воздушно-космических сил РФ перебазировались на аэродром Табка для обеспечения безопасности этого района и поддержки действий подразделений войск Сирии на севере страны, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии ранее располагалась американская база.
"Вакуума безопасности быть не должно, поэтому мы содействуем правительству Башара Асада в том, чтобы все больше и больше сирийских провинций стали зоной добрососедства. Поэтому естественно, что те объекты, которые покидают американцы, не должны оставаться бесхозными", - сказал Коротченко.
Он также отметил, что аэродром важен, так как это подготовленная площадка для поддержки с воздуха действий сирийских войск с целью расширения контроля зоны ответственности Дамаска на севере страны.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия
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Ранее сообщалось, что из примерно тысячи военнослужащих США в Сирии в стране останутся около 150-200 человек, которые будут контролировать гарнизон Ат-Танф на юге. Остальные будут выведены, но не в США, а в соседний Ирак.
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Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииИгорь КоротченкоСирияСШАВ мире
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