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РИА Новости

Глава парламента КНДР: США и Южная Корея раздражают Пхеньян новыми учениями

10:46 22.10.2019
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© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США и Южная Корея, разворачивая новые вооружения и проводя военные учения, раздражают КНДР, заявил председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сон.
"Сейчас Соединённые штаты и власти Южной Кореи вместо того, чтобы ответить на наши жесты доброй воли, на международной арене ратуют за оздоровление и улучшение отношений, за диалог, но за нашей спиной они вводят большое количество новейших ударных вооружений, проводят совместные военные учения и таким образом сильно раздражают нашу страну - партнёра по диалогу", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
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Вчера, 10:22РИА Новости
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