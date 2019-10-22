Глава парламента КНДР: США и Южная Корея раздражают Пхеньян новыми учениями

"Сейчас Соединённые штаты и власти Южной Кореи вместо того, чтобы ответить на наши жесты доброй воли, на международной арене ратуют за оздоровление и улучшение отношений, за диалог, но за нашей спиной они вводят большое количество новейших ударных вооружений, проводят совместные военные учения и таким образом сильно раздражают нашу страну - партнёра по диалогу", - заявил он на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.