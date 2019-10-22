В Башкирии семье девочки с деформированным лицом сняли квартиру

УФА, 22 окт - РИА Новости. Власти Стерлитамакского района Башкирии сняли двухкомнатную квартиру с комфортными условиями для семьи двухлетней Софьи с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о Софье, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую, как заявили общественники, не берут в детский сад из-за внешности, и она зимует в ветхом доме без отопления и воды. Прокуратура организовала проверку. Региональный минздрав сообщал, что девочка ранее была признана инвалидом, и специалисты намерены направить ее на операцию в московскую клинику.

"Семье девочки выделили жилье как семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Администрация сняла для них двухкомнатную квартиру в двухэтажном многоквартирном доме в селе Бельская, где они проживали. На спонсорские средства в квартире сделали ремонт, а также обеспечили семью необходимой мебелью и посудой. Дома у них тепло и комфортно", - рассказали в администрации.

В муниципалитете пояснили, что родители девочки-инвалида встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. "В какой именно программе будет участвовать семья, решат родители ребенка. Вопрос с жильем у них решится, если они сами в этом будут заинтересованы, будут более активно участвовать в сборе необходимой документации", - пояснили в районной мэрии.

В администрации Стерлитамакского района отметили, что семья всегда была на контроле местных властей, а вопрос о выделении места в детском саду никогда не стоял.