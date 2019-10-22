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РИА Новости

В Башкирии семье девочки с деформированным лицом сняли квартиру

10:43 22.10.2019
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© Фото : АНО "РАДУГА ДОБРА"Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
© Фото : АНО "РАДУГА ДОБРА"
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног. Архивное фото
УФА, 22 окт - РИА Новости. Власти Стерлитамакского района Башкирии сняли двухкомнатную квартиру с комфортными условиями для семьи двухлетней Софьи с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о Софье, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую, как заявили общественники, не берут в детский сад из-за внешности, и она зимует в ветхом доме без отопления и воды. Прокуратура организовала проверку. Региональный минздрав сообщал, что девочка ранее была признана инвалидом, и специалисты намерены направить ее на операцию в московскую клинику.
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"Семье девочки выделили жилье как семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Администрация сняла для них двухкомнатную квартиру в двухэтажном многоквартирном доме в селе Бельская, где они проживали. На спонсорские средства в квартире сделали ремонт, а также обеспечили семью необходимой мебелью и посудой. Дома у них тепло и комфортно", - рассказали в администрации.
В муниципалитете пояснили, что родители девочки-инвалида встали на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. "В какой именно программе будет участвовать семья, решат родители ребенка. Вопрос с жильем у них решится, если они сами в этом будут заинтересованы, будут более активно участвовать в сборе необходимой документации", - пояснили в районной мэрии.
В администрации Стерлитамакского района отметили, что семья всегда была на контроле местных властей, а вопрос о выделении места в детском саду никогда не стоял.
"Говорить о том, что ребенка не взяли в детское учреждение из-за ее внешности, это абсурд. В детском саду села есть места, и ее готовы принять в любой день. Но надо понимать, что у девочки тяжелое заболевание, она признана инвалидом, и такие вопросы решает не администрация, а специальная комиссия, которая определяет, в каких условиях может находиться ребенок, может ли она сама себя обслуживать, возможно, ей порекомендуют специальное учреждение. Но семья никогда не была брошена, всегда была на нашем контроле", - рассказали в администрации района.
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