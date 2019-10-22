В ДНР ожидают прибытия новой российской колонны с гуманитарной помощью

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассчитывают, что очередной гуманитарный конвой МЧС России доставит в четверг детские продуктовые наборы.

Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 17 октября.

"Двадцать четвертого октября в ДНР прибывает 88 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 87 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.