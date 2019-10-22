Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T10:41Z
https://ria.ru/20191022/1560054070.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155686/32/1556863253_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_be627ce3d6fa78ffd88e40637de852a5.jpg
РИА Новости

В ДНР ожидают прибытия новой российской колонны с гуманитарной помощью

10:41 22.10.2019
165
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассчитывают, что очередной гуманитарный конвой МЧС России доставит в четверг детские продуктовые наборы.
Предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Донецк 17 октября.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
18 октября, 18:43РИА Новости
Киев направил Москве ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбассе
"Двадцать четвертого октября в ДНР прибывает 88 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. По предварительным данным, в состав гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 87 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
400011
Обсудить 1
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
Российские следователи возбудили дело о минировании ВСУ кладбища в Донецке
РИА
Новости
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Жилой дом в поселке Ясное Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.
В ДНР заявили о 18 нарушениях перемирия за сутки со стороны силовиков
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД России прокомментировали требование Киева о режиме тишины в Донбассе
Лента
новостей
Антон Мухарский
"Они выбрали Россию": украинский актер призвал отгородиться от Донбасса
Генеральный директор компании Главкосмос Дмитрий Лоскутов
Турецкий космонавт может полететь на МКС в 2023 году, сообщил Лоскутов
Здание МИД России
Дальнейшая судьба особого статуса Донбасса неясна, заявили в МИД России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил сложности с "нормандским саммитом"
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
В ДНР заявили, что украинский силовик подорвался на мине в Донбассе
Генеральный директор концерна Автоматика Владимир Кабанов
В "Автоматике" назвали условия запуска "российского Windows"
Президент РФ Владимир Путин
Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений
Нейтральная зона между ЛНР и Украиной близ населенного пункта Золотое
В ЛНР заявили, что Киев за три года занял почти весь участок отвода сил
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
ВС Ирака призвали вывести из страны американские войска, покинувшие Сирию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния